『ヴァレンティノ ガラヴァーニ ボディバッグ ショルダーバッグ レザー VLTN【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月18日 11時 29分に出品され04月18日 11時 29分に終了予定です。即決価格は35,292円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 VALENTINO GARAVANI 美品 良品

ヴァレンティノ ガラヴァーニ

ボディバッグ ショルダーバッグ バムバッグ

斜めがけ レザー ロゴ

VLTN ベルトバッグ

¥ 156,200

Color ネイビー



˚.꒰ 即購入OK ꒱.˚

˚.꒰ 真贋鑑定済みの正規品 ꒱.˚

安心してお求めください！



定番のVLTNロゴボディバッグです。

シンプルなデザインとサイドスタッズがヴァレンティノらしく素敵です。

スムースレザーで高級感があり様々なスタイルに合うデザインです。



さほど使用感の感じない美品です☺︎



定番の素敵なバッグなので

ぜひ気に入ってくださる方へお譲りできればと思います。



ご質問はいつでもどうぞ！

よろしくお願いします。



下記公式より引用です。

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商品説明

ヴァレンティノ ガラヴァーニ VLTN カーフスキン ベルトバッグ- VLTNプリント- パラジウム仕上げのスタッズディテール- ファスナーによる開閉- バックルで調節可能なベルト- ヴァレンティノ ガラヴァーニのロゴ- サイズ：W 23 x H 13 x D 3,8 cm- イタリア製

商品コード： 5Y2B0719WJW_0NI



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国内正規店

会員制古物市場

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購入日より1、2日での配送です。

ご指定希望があればお気軽にどうぞ♫ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヴァレンティノガラヴァーニ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ヴァレンティノ

ガラヴァーニ

ボディバッグ

ショルダーバッグ

レザー

VLTN