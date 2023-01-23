『コーチ/COACH バッグ C4396 ハンドバッグ ショルダーバッグ 2WAY【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 00時 48分に出品され03月31日 00時 48分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在518件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☆即購入OK

☆新品未使用



ハンドバッグ

ショルダーバッグです☆



カラフルなシグネチャーパターンが目を惹くミニボストンバッグ「ROWAN SATCHEL IN RAINBOW SIGNATURE CANVAS」。

LGBTQIA+コミュニティ支援を意味するレインボーカラーのストラップも個性的。

トリミングにはシンプルなスムースレザーを使用、上部にあしらった「COACH」のメタルロゴと合わせてエレガントな雰囲気も醸し出します。

お財布やスマートフォンなどの外出の必需品を収納できるコンパクトなサイズ感で、普段の外出や旅先などで活躍しそうです。



☆商品説明☆



★商品番号：C4396

★カラー：ライトサドルマルチ

★サイズ：約 17×26×13 (H×W×D 単位cm)

・ハンドル高さ： 9cm

・ショルダーストラップ長さ： 118-136cm (長さ調節可 取り外し可)

★素材：シグネチャー コーティングキャンバス/レザー

★仕様

・開閉種別：ファスナー

・内側：オープンポケット×1、ファスナーポケット×1

・外側：ファスナーポケット×1、底鋲×4

★付属品

・COACHケアカード、保存袋、紙袋など



・海外アウトレット品の為、ほつれや裁縫等、日本の物と比べると甘い部分もある場合が御座います。

・検品の為一度開封しております。



以上、ご理解の上ご購入の程宜しくお願い申し上げます。

気持ちの良い取引が出来るよう、心がけてまいりますので宜しくお願い致します(^^) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ コーチ/COACH

バッグ

C4396

ハンドバッグ

ショルダーバッグ

2WAY