『USA VINTAGE アメリカ古着トラ刺繍デザインスウェット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 22時 17分に出品され04月27日 22時 17分に終了予定です。即決価格は10,654円に設定されています。現在111件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きまして、ありがとうございます。





◯商品名

*SPECIAL ITEM* USA VINTAGE FRUIT OF THE LOOM TIGER EMBROIDERY DESIGN SWEAT SHIRT/アメリカ古着トラ刺繍デザインスウェット





◯サイズ

表記サイズ XL

裄丈:109.5cm（背中心から）

身幅:65cm

着丈:75cm

袖丈:脇下から:59cm





◯カラー

アイボリーグレー系





◯コンディション



こちらのお品物のコンディションはBです。



S 新品に近いもの

A 比較的状態のいいもの

B 一般的な使用感があるもの

C 使用感がやや目立つもの

D 使用感が多いものおよびジャンク品



＊ただし当店の基準による





◯付属品







コンディションに関してはお客様との相違がないようにできるだけ、記載、掲載していますが、使用感の捉え方には個人差があり、またUSED品のため細かい汚れ・キズなどがあります。それを全て記載するのは難しいので、しっかり確認の上購入お願いします。



神経質な方、USED品に理解のない方はご購入をご遠慮ください。



色味に関しては写真ではどうしても実物と違って見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。



また採寸にはどうしても若干のズレが生じる場合がありますのでそちらもご了承ください。



こちらは古い年代のお品物なので、使用感があることが普通だという認識を理解頂ける方のみ購入をお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ USA

VINTAGE

アメリカ古着トラ刺繍デザインスウェット