『Polo Ralph Lauren logo knit sweater【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 11時 27分に出品され03月15日 11時 27分に終了予定です。即決価格は7,878円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【古着屋Catwalk】“New Arrival”





Item : Polo Ralph Lauren logo knit sweater





Size : M(着丈約61cm,身幅約47cm,

裄丈約79cm)





Color : ワインレッド





Design : ワンポイント ロゴ刺繍 古着 ニット セーター ラルフローレン





Material : -





State : 【A】



【S】新品 未使用品

【A】若干の使用感はあるが状態良好

【B】経年による使用感や小さなシミや穴あきはあるが、全体的に目立った汚れはなし

【C】目立ったキズや汚れ、破れがある



※used,vintage品になります。

返品はできませんので予めご了承ください。





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当店の全商品 ⇨ #catwalk_all 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Polo

Ralph

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logo

knit

sweater