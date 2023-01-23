『Noel Gallagher着用manchester city ボンバー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 22時 19分に出品され04月20日 22時 19分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在45件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 即完売品、新品未使用タグ付き(採寸で袋から一度出してます。)



●プレミアリーグ(イングランド) マンチェスター・シティの2024-2025シーズン 4thコレクション NG ボンバージャケット。



冷たい風の侵入を防ぐwindCELLや衣服内の熱を逃がさないwarmCELLテクノロジーを搭載し、肌寒い季節に活躍するアイテムです。リラックスフィットのゆったりとしたシルエットで着心地も抜群。フロントにはクラブクレストとプーマロゴ、バックにはDEFINITELY CITY KITロゴを採用しています。Tシャツやパーカーなどと合わせて、これからのカジュアルシーンにぴったりのアイテム。



●サイズ

インポートメンズサイズS

身長167～173胸囲89～95ウエスト79～85

通常のSサイズより気持ち大きめだと思います。

着丈65

肩幅50

袖丈63

になります。

※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。



すり替え防止のため返品交換いたしません。











カラー...濃い紺色系 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: プーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Noel

Gallagher着用manchester

city

ボンバー