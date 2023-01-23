『90s Champion reverse weave made in usa【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 20時 35分に出品され03月15日 20時 35分に終了予定です。即決価格は12,155円に設定されています。現在932件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90年代前半 チャンピオン リバース US製

ヴィンテージスウェット



レアカラー同色vintageスクリプトロゴデザイン



リバースのマスタード色に近い黄色であまり出ない希少なカラーです。



◇カラー…イエロー/黄色/ Yellow



◇サイズ…L

着丈:70cm

身幅:57cm

肩幅:50cm

袖丈:60cm



◇状態…やや汚れありますが古着を着慣れている方なら問題ないレベルです。



お好きな方どうぞ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

Champion

reverse

weave

made

in

usa