『一番くじ ゴジラ 新たなる帝国 A賞ラストワン賞 ゴールドカラー【2024年最新】 』はヤフオクでから05月15日 10時 13分に出品され05月15日 10時 13分に終了予定です。即決価格は18,768円に設定されています。現在645件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一番くじ ゴジラ×コング 新たなる帝国

・A賞 ゴジラエヴォルヴver.（2024） SOFVICS

・ラストワン賞 ゴジラ（2024） SOFVICS 熱線放射ver.

・ゴジラ(2023） SOFVICS ゴールドカラーver. ゴジラ-1.0 ゴジラ マイナスワン

以上3点になります。

おまけで下位賞も数点あります。



一番くじonlineで送られてきた段ボールを使用しますのでギリギリのサイズになると思います。



キャラクター名···ゴジラ 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: バンダイ