『【国内正規品】Baccarat Rouge 540 メゾンフランシスクルジャン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 12時 13分に出品され03月05日 12時 13分に終了予定です。即決価格は15,180円に設定されています。現在273件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

Maison Francis Kurkdjianは、フランスの高級香水ブランドで、洗練された香りを提供しています。特にBaccarat Rouge 540は、その独特な香りとデザインで多くのファンを魅了しています。



【製品の特徴】

このEau de parfumは、豊かな香りが特徴で、長時間持続します。角型のボトルは、スタイリッシュでインテリアにも映えるデザインです。



【使用シーン】

日常使いはもちろん、特別な場面でも活躍する香水です。贈り物にも最適で、香水好きにはたまらないアイテムです。



- ブランド: Maison Francis Kurkdjian

- 製品名: Baccarat Rouge 540

- 種類: Eau de parfum

- ボトルデザイン: 角型ボトル

- キャップの色: ゴールド

- ラベルの色: 赤



・70ml

・メゾンフランシスクルジャン

・バカラルージュ540



これから秋から冬にかけておすすめの香水です！



ご覧いただきありがとうございます。



総容量···50〜99ml



容器の形状···スプレー 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: メゾンフランシスクルジャン