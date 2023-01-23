『Finjackフィンジャック アルパカニットジャケット ネイビー イタリア製【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 22時 18分に出品され03月26日 22時 18分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき誠にありがとうございます

Finjack フィンジャック

アルパカ ウール

ニットジャケット



お色 ネイビー

サイズ 日本サイズSからM程度、表記XS



（状態）※主観になります

ユーズド美品、伸びや型崩れなく美品です



（商品特徴）

アルパカ素材を贅沢に使ったジャケットです

ニット素材でリラックスした着心地ですが、きちんと見えてくれるジャケットです



ノーネクタイのビジネスカジュアルにもピッタリです



（実寸）

着丈 71

身幅 52

肩幅 41

袖丈 61



※素人採寸になります、誤差はご容赦ください



※価格交渉は希望価格の入力ではなくコメント欄よりお願いいたします

※出品者の体型、購入時期、購入場所、着用回数などについては基本的にご返答いたしません、ご理解ください

※「付属する」との記載がない場合、ハンガーやシューツリーなどは付属いたしません



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カラー···ブルー



柄···無地



季節···秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ビームスエフ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Finjackフィンジャック

アルパカニットジャケット

ネイビー

イタリア製