『マキャベリック ボディバッグ・ワンショルダー 312010311 D.NV/RED (941)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 21時 49分に出品され03月30日 21時 49分に終了予定です。即決価格は7,734円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マキャベリック ボディバッグ・ワンショルダー 312010311 D.NV/RED (941)



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ35cmxヨコ15cmxマチ9cm

・ポケットの数:5(外側3/内側2)

・留め具の種類: ジッパー

・表地: 合繊

・重量:260g



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 35.60 cm

奥行 : 52.40 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ マキャベリック

ボディバッグ・ワンショルダー

312010311

D.NV/RED

(941)