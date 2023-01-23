『アディダス ベロアジャケット トラックジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 04時 24分に出品され04月16日 04時 24分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アディダス オリジナルスadidas Originals 別注



ビューティーアンドユース ユナイテッドアローズ

BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS



商品名SS VELOUR TRACK TOP BY



タイプ/トラックトップ スーベニアジャケット スカジャン



ブランド/アディダス オリジナルスadidas Originals 別注







サイズ：XS



【実寸平置き】

着丈：62cm

裄丈 首から袖先まで：84cm

身幅：49cm

肩幅：ラグランスリーブ



S~Mサイズぐらいの大きさです。



色/茶色ブラウン



素材：綿100%



ジャージ生地/ベロア



ロゴ/トレフォイル



キングヌーKing Gnu常田大希さんがadidasベロアジャージを着用し、他のモデルも大人気になっています。



象徴的なスリーストライプスをあしらいトレフォイルロゴを刺繍

菅田将暉さん小松菜奈さん在原みゆ紀さん、あいみょん、あのちゃんがアディダストラックジャケットを着用してさらに人気になっています。



軽い使用感はありますが、着用に問題ある大きなダメージはありません。

状態良い美品です。



USED商品に関してご理解頂けない方、神経質な方のご入札をご遠慮下さい。







モコトレフォイル / 菅田将暉 / 在原みゆ紀

西ドイツタグ / アディダスオリジナルス

トラックトップ / ビンテージ / 70s

80s / 90s / なえなの スカジャン スーベニアジャケット



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など好きな方にも！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アディダスオリジナルス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ アディダス ベロアジャケット トラックジャケット