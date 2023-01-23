『sacai トートバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 19時 02分に出品され04月29日 19時 02分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在578件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 正規品

あまり使用していません。

ウール主体の生地感なので、これからの季節に重宝するかと思います。

自宅保管品につき神経質な方はご遠慮下さい。



品番: 22-04278

付属品:なし



返品等は受け付けておりません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サカイ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ sacai

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