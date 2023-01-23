『23AW SD Primaloft Quilted Jacket XL【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 21時 21分に出品され03月12日 21時 21分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在894件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 23AW SD Primaloft Quilted Jacket です。

中綿に高級グースダウン同様の軽さ、保温性、柔らかさを併せ持つプリマロフトゴールドを使用。

軽くてとても温かいです。

ライトアウター感覚で羽織れるので、

秋口〜春先までロングシーズンご愛用いだけるかと思います。



着用1回の極美品

サイズXL

正規店購入

購入価格（定価） ¥41,800税込



肩幅···52cm

身幅···62cm

袖丈···66cm

着丈···76cm

カラー···ブルー

あとは画像にて判断をお願いします。

不明な点はコメントをお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: スタンダードカリフォルニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 23AW

SD

Primaloft

Quilted

Jacket



XL