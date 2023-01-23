『nori enomoto ショルダーバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月09日 23時 28分に出品され04月09日 23時 28分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2023年11月に公式サイトより購入しました。

2回ほど使用しましたのが、綺麗な状態です。



色···ブラック

全長···約27センチ

横···約22センチ

持ち手の部分···約48センチ

付属のチェーン···90センチ









カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ nori

enomoto

ショルダーバッグ