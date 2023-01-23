『デュベティカ ACE チェルッティ カシミヤ混 ロングダウンコート グレー M【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 08時 50分に出品され03月26日 08時 50分に終了予定です。即決価格は9,945円に設定されています。現在267件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☺︎ご覧いただきありがとうございます☺︎



<アイテム>

DUVETICA デュベティカ ACE アチェ F.LLI CERRUTI チェルッティ カシミヤ混 ロング ダウン ジャケット フード グレー 38 Mサイズ イタリア生地 アウター コート ブルゾン Aライン ミドル丈



<サイズ>

38サイズ（M相当）

肩幅38cm

身幅44cm

袖丈63cm

着丈86cm



▷素人平置き実寸となりますので、多少の誤差はご了承くださいませ◁



<状態>

左側の裾より少し上の縫い目部分に破れがあります。縫い目部分ですのであまり目立たないかと思います。(4、12枚目の画像にてご確認くださいませ)

若干の使用感はありますがその他に目立つ汚れなどはありません✨

まだまだ永くご着用いただけます✨



<カラー>

グレー



＊お使いのデバイスによってお色みが少々異なって見える場合がございます。



<素材>

バージン ウール 95%

カシミヤ 5%



<配送>

簡易包装で発送いたしますが丁寧な梱包を心がけます☆

コンパクトに梱包させていただくため、生地によっては折りシワがついてしまう場合がございますが、ご了承くださいませm(._.)m



<購入元>

リユース店





✨即購入・お値引き交渉大歓迎✨

✨フォロー割ございます✨



ご購入前にフォローしていただき、コメントにてお知らせくださいませ。

表示価格より300円お値引きさせていただきます(*^^*)

※セール中は適用外となります。ご了承くださいませ。



☆取り置き、専用出品は致しておりません。



☆ペット等飼っておりません。喫煙者もおりませんのでご安心ください。



☆その他気になることなどあればコメント欄からお気軽にお問い合わせください。

よろしくお願いいたします(*^^*)





カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: デュベティカ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ デュベティカ

ACE

チェルッティ

カシミヤ混

ロングダウンコート

グレー

M