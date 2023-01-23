『【状態良好】クローム メッセンジャーバッグ CHROME【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 15時 05分に出品され05月05日 15時 05分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★大きさ比較に500ミリペットボトル添えました★

ほぼ未使用と言って良い状態です！2回使用

色褪せや目立った傷ありません。



大容量、収納力バツグン、ポップな色合いで個性も出せます。構造は写真をご参考ください。

メインの収納部は二重構造です。

マジックテープや縫い目はとてもしっかりしており、耐久性も良いと思います。



ご質問はお気軽にどうぞ(^^)



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#バッグ #学生 #会社員 #通勤 #通学 #自転車 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>アクセサリー 商品の状態: 未使用に近い ブランド: クローム

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

アクセサリー タグ 【状態良好】クローム

メッセンジャーバッグ

CHROME