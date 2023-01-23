『極美品 ANAYI ハンドバッグ ショルダーストラップ付き【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 06時 45分に出品され03月19日 06時 45分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1回使用 極美品

去年伊勢丹で購入

購入価格 3万円代

横 約26

縦 約14

マーチ 約11



(スタイリッシュなデザイン】

このハンドバッグは、シンプルでありながら洗練されたグレーのレザー素材を使用しています。フラップ付きのデザインが特徴で、様々なシーンにマッチします。



【機能性】

ショルダーストラップが付いており、手持ちでも肩掛けでも使用可能。使い勝手の良さが魅力です。



【高品質な素材】

レザー素材は耐久性があり、長くご愛用いただけます。ゴールドの金具がアクセントとなり、上品さを演出します。



- 色: グレージュ

- 素材: 牛革

- スタイル: ハンドバッグ

- ストラップ: ショルダーストラップ付き

- デザイン: フラップ付き

- バックスタイル: シンプルなデザイン

- 金具: ゴールド金具使用



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品 ANAYI

ハンドバッグ

ショルダーストラップ付き