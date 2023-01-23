『CASTELBAJAC カステルバジャック ショルダーバック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 21時 21分に出品され04月04日 21時 21分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品説明引用

■ブランド

カステルバジャック / CASTELBAJAC



■シリーズ

LOREN / ローレン / ボディバッグ



商品詳細



◆ファスナー使いやポケットのディテールでスポーツ、ユニセックス感を表現

◆インテリア用のマテリアル使用

◆強度や防汚性、色落ちなどの物性に優れたカジュアルシリーズ

◆トリコロールカラーのテープ仕様

【素材】

PU/PVC

【サイズ】

ONE SIZE

本体サイズ：横幅 約170mm × 縦幅 約290mm × マチ幅 約70mm

重量：約600g

※サイズはすべて外寸です。マチ幅は、内容量により変化します。



■素材感

ポリウレタン / PVC



カラー···ホワイト



結構な量が入ります。



こちらは正規品ですので、

返品不可とさせて頂きます。



購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。





カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: カステルバジャック

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ CASTELBAJAC

カステルバジャック

ショルダーバック