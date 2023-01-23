『pe5ochan様専用です【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 17時 41分に出品され03月22日 17時 41分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在268件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 断捨離中です

ダントンが好きで色々集めていましたが、その中から着なくなったものを少しずつ出品しています



色違いもあり、こちらはほとんど着なく保管していました

汚れ、破れなどなくキレイな状態です

素人検品をご理解いただける方、ぜひご検討よろしくお願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ pe5ochan様専用です