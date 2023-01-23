『70s70年代古着ヴィンテージパステルカラーワンピースパッチワーク【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 14時 48分に出品され03月03日 14時 48分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在915件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 70s70年代古着ヴィンテージsayburyパステルカラーワンピースパッチワークシアサッカー





シアサッカー生地がパイピングでパッチワークされていて、袖口の部分のデザインが凝っています。

腕が華奢に見えるデザインです。



よく見ると3箇所薄いシミがございますが、生地自体はくたっとしておらず、ハリがあり、使用感が少ないです。



このタイプのワンピースはもともとヴィンテージのルームウェア的なもののため、たくさんシミがあったり、色があせていたり、生地がくたくたに薄くなっていたりするのですが、こちらはExcellent Condition として販売されていました。



身幅 53cm

着丈 134cm



恐れ入りますが、お値下げには対応しておりません。



カラー···ブルー

柄···無地

シルエット···フレア

季節···オールシーズン



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カテゴリ ファッション

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ワンピース タグ 70s70年代古着ヴィンテージパステルカラーワンピースパッチワーク