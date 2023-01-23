『pom ponette ウールコート LL 165センチ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 15時 55分に出品され03月15日 15時 55分に終了予定です。即決価格は7,394円に設定されています。現在589件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ナルミヤ pom ponette ガールズ用コートです。フードは取り外しできません。



【デザイン】

このコートは、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。フード付きで、寒い季節にぴったりのアイテムです。



【素材】

外側はウール素材で、内側は柔らかいファーが施されています。暖かさと快適さを兼ね備えています。



【機能性】

ダブルボタンのデザインで、しっかりとした作り。日常使いに適した耐久性があります。



- ブランド: pom ponette

- サイズ: LL (165) 【注意】160ではありません



ご覧いただきありがとうございます。



#pom ponette

#ポンポネット 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>キッズ服(100cm~)>>>コート 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 160cm ブランド: ポンポネット