『FENDI ペカン柄 ボストンバッグ フェンディ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 19時 47分に出品され03月04日 19時 47分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在799件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フェンディ ペカン ボストンバッグ ハンドバッグをご覧いただき

ありがとうございます。



心斎橋中古市場にて購入



【状態】

見たままの状態です。経年のわりに外側目立つ汚れはないかと思いますが金具は小傷や色ハゲなど見受けます。内側目立つ汚れはありませんが2カ所破けありです。（画像14.15）

状態を踏まえ納得してお求めください。



【サイズ】※素人採寸

高さ17cm 横27.5cm 幅14cm



【その他】

※保管の際に生じる記載のない僅かな小傷等はご了承下さい。

※防水対策し簡易包装で発送いたします。

※リユース品にご理解のある方のよろしくお願いいたします。

※サイズ間違いされても交換できません。サイズ今一度ご確認ください。

※見たままの状態なので画像をよくご確認いただきご納得の上ご購入ください。

※ご購入の際はプロフィールをご覧ください。

（4-2-232-C） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ FENDI

ペカン柄

ボストンバッグ

フェンディ