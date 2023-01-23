『シチズン ダイバーズウォッチ 200M防水 可動品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 09時 01分に出品され04月06日 09時 01分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在952件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シチズン 腕時計



ダイバーズ



200M防水



ケース幅 4.5cm



年代物です。



可動品



即購入OKです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: シチズン

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ シチズン ダイバーズウォッチ 200M防水 可動品