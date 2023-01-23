『【美品】ファーストダウン メンズ ダウン ベージュ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 01時 58分に出品され03月30日 01時 58分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在58件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2年ほど着てますが目立つ汚れなどは

見当たりません。



回数的にも多くないので美品と

させていただいてます！



ノースフェイスは周りとよく

被るのでそれが嫌でこちらにしました！



ベージュ

ファーストダウン

メンズ

レディース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ファーストダウン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】ファーストダウン

メンズ

ダウン

ベージュ