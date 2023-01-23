『【Y’s】フリル袖ハイネックカットソー yohjiyamamoto ハロウィン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 00時 28分に出品され03月17日 00時 28分に終了予定です。即決価格は7,643円に設定されています。現在232件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #goejovinacaminファッション



【ブランドの特徴】

Ysは、洗練されたデザインと高品質な素材で知られるブランドです。このハイネックカットソーは、シンプルながらもエレガントな印象を与えます。



【デザインの特徴】

フリル袖が特徴的で、女性らしさを引き立てます。両裾部にスリットが入っていてとても動きやすいです。

オフホワイトの色合いは、どんなスタイルにも合わせやすく、コーディネートの幅が広がります。



【着用シーン】

カジュアルな日常使いから、少しフォーマルな場面まで幅広く活躍します。重ね着にも適しており、季節を問わず着用可能です。



【着こなしの提案】

サロペットパンツやジャンパースカート等で合わせて、大人可愛いコーディネートが楽しめます。

袖がとても印象的で可愛いデザインになっているのでハロウィンなどのコスプレ用にも最適です。



【素材と着心地】

綿100%の素材感が心地よい柔らかい生地が使用されており、着心地も良好です。長袖でありながら軽やかな印象を与えます。



【サイズ】

M

肩幅 47cm

身幅 48cm

着丈 67cm

袖丈 54.5cm(フリル含まず)

袖フリル 10.5cm

ネック高 9cm

素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。



- ブランド: Ys

-サイズ: M

- 色: オフホワイト

- スタイル: ハイネックカットソー

- 袖のスタイル: フリル袖

-素材:綿100%



★小さく畳んで梱包させて頂きますのでたたみシワ等は予めご了承ください。



★ゆうゆうメルカリ便に変更の場合もあります。



★used品、古着にご理解の頂ける方のみよろしくお願い致します。



#goejovinacamin ←お洋服の他、食器、雑貨など様々の商品をお安く出品させていだだいております。是非ご検討ください。



#goejovinacaminファッション 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ワイズ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 【Y’s】フリル袖ハイネックカットソー



yohjiyamamoto

ハロウィン