『アディダス adidas 90年代 タグ トラックジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 03時 36分に出品され03月12日 03時 36分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】 アディダス 90年代 トラックジャケット



【カラー】 ブラック ホワイトライン



【サイズ】

肩幅 ラグランの為採寸不可

身幅 57cm

袖丈 77cm 首元から採寸

着丈 70cm



【状態】 A



【S】美USEDの商品

【A】若干の使用感あるが、状態は良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージ、汚れは無し

【C】使用感あり、部分的に目立つダメージ、汚れがあり





ー注意事項ー

①必ず説明文に記載の「状態」をご確認下さい。

②大量入荷のため古着特有の匂いが気になる方を購入をお控えください。(洗濯で消えます)

③発送については小さく畳んで(圧縮に近い状態)梱包させて頂きますのでご了承下さい。



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ アディダス

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トラックジャケット