『CELINE チェーンウォレット マーゴ トリオンフ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 06時 48分に出品され03月22日 06時 48分に終了予定です。即決価格は76,245円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ※プロフィールに一度目を通してください

今の価格に値下げしました。

他の同じ出品に比べると低い金額だと思うので

これ以上は値下げする気はありません。



こちらは公式オンラインで購入した100%正規品です。（2024.3月購入）

2回ほど短時間で使用したのみで、美品です。

詳しくは写真でご確認ください。



※すり替え防止のため、返品やキャンセルはお受けしませんのでご理解頂ける方のみご購入お願いします。

神経質な方の購入はご遠慮ください。



【付属品】

箱、保存袋、証明書



定価 ¥275,000





19.5X12X4CM

トリオンフキャンバス

テキスタイル＆カーフスキンのライニング

ハンドキャリー＆ショルダーキャリー＆クロスボディキ

ヤリートリオンフメタリックスナップボタン クロージャ

メインコンパートメント X1

クレジットカードスロット✕6 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CELINE

チェーンウォレット マーゴ トリオンフ