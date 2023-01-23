『Tシャツ M 美品 カメ レディース 激安 夏服 ノーブランド【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 13時 52分に出品され03月10日 13時 52分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在828件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···イエロー

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

ネック···Uネック



自宅保管品です。

少し色移りあり



身幅約44㎝

着丈約66㎝



他にもたくさん出品していますので見てください！

まとめ買い大歓迎です！



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