『メゾンマルジェラ ブラックデニム【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 19時 16分に出品され03月11日 19時 16分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在854件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 メゾンマルジェラ

メモリーオブデニム

サイズ30

ウエスト 82

股下70位



デニムカラー···ブラック



おそらく20awあたりの商品だったかと思います。

メモリーオブという形のシリーズのデニムでパッチ部分に四つ糸が付いてます。



加工デニムですので、もともと褪せた感じになってます 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ メゾンマルジェラ

ブラックデニム