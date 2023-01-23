『美品 ブリーフィング BRIEFING 3wayバッグ ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 04時 04分に出品され03月28日 04時 04分に終了予定です。即決価格は19,900円に設定されています。現在264件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ユナイテッドアローズで購入しました

強度や耐久性,耐摩耗性に優れた「バリスティックナイロン」採用

ショルダーストラップ付き

内部にクッション材の入ったPCスリーブあり

ポケットも多く荷物の整理に便利です



丁寧に使っておりトータル1ヶ月位の使用です

ブラックにブランドネームやステッチが差し色の赤ですのが悪目立ちせず大人の印象



ブリーフィングHPより

移動の邪魔にならないコンパクトなサイジングながら収納力も確保。オンオフ問わず使えるBRIEFINGでNO1人気の3wayブリーフ！



【スペック】

内装：PCスリープ（クッション材搭載、15インチ程度のPCを収納可能）

ジップポケット大×1（A4サイズ対応）

メイン収納部はB4サイズ対応。

外装：フロント：ジップポケット大×1

ジップポケット中（マチあり）×1（内部にポケッ小（メッシュ素材）×1 ジップポケット小（メッシュ素材）×1 着脱式キーホルダー搭載）

ジップポケット小（マチあり）×1

背面：リュックストラップ収納部あり



【オススメポイント】

-使い勝手のよさに配慮したディテール-

・ポケット口を斜めにすることで、タテ型・ヨコ型どちらで持ったときもポケットの中身が出しやすい仕様に。

・PC収納部は飛び出しを防ぐ開口部に。

・付属のショルダーストラップは取り外し可能なパッドを設け、背負った際の負担を軽減。



-BRIEFINGで最もヘビーなマテリアル-

・BRIEFINGが使用しているマテリアルの中で最もヘビーな、強度や耐久性,耐摩耗性に優れた「バリスティックナイロン」を採用。デイリーなヘビーユースにも適しています。



【MADE IN USA COLLECTION】

1998年にミル・スペックに準拠した真の“ミリタリズム"を追求し,卓越した機能美を持つラゲッジレーベルとして誕生したBRIEFING。 アメリカが本気で生み出す強靭なパーツや最高峰の技術や機能を,タウンユースモデルに落とし込み,それぞれのシーンにフィットするよう研究・開発を進めてきました。 ブランド誕生から20年超えてもなお,ルーツである“MADE IN USA COLLECTION"はトレンドの変化に合わせた進化を続けています。



ブリーフィング

ビジネスバッグ

3way

ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ブリーフィング

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品 ブリーフィング BRIEFING

3wayバッグ

ブラック