『audio-technica ワイヤレスイヤホン ATH-TWX9【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月03日 01時 57分に出品され05月03日 01時 57分に終了予定です。即決価格は10,546円に設定されています。現在883件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 audio-technica

オーディオテクニカ

ATH-TWX9

発売年月日：2022/09/03

￥36,300 （税込）

ワイヤレスイヤホン

Bluetoothイヤホン

ノイズキャンセリング

ハイレゾ

防滴

防水

純正

本体



使用頻度は少なめです

動作確認済み

初期化済み



コレクション整理の為、出品します。



※タバコは吸いません

※ペットは飼っていません



#audio-technica

#ATH-TWX9



その他特徴...ノイズキャンセリング 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: オーディオテクニカ