『PORTER TKタンカーショルダーベルト付き美品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 19時 22分に出品され03月15日 19時 22分に終了予定です。即決価格は20,910円に設定されています。現在760件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用回数3回です。違う物を購入した為出品しました。マチも広く使い勝手はいいです。

ショルダーセットでの販売になります。

保存袋付き

カラーカーキ

コンパクトの箱に入れての発送になりますのでご了承願います。

バック定価33000円

ショルダー定価15400円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PORTER

TKタンカーショルダーベルト付き美品