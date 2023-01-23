『【極美品】 CULLNI ストライプシャツ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 04時 41分に出品され03月25日 04時 41分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド:CULLNI



サイズ:1



平置き寸法は下部に表記



着丈 約66cm

肩幅 約44cm

身幅 約56cm

袖丈 約58.5cm



素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。





⚫︎CULLNI クルニの長袖シャツになります。

カラーはブラックでストライプ柄で襟の部分はコットンになっており、全体はツルツルサラサラな生地になっております。



質問等ありましたらお気軽にコメントしていただけると幸いです。よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: クルニ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【極美品】 CULLNI

ストライプシャツ