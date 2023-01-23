『良品✨ イビサ フクロウ柄 ナイロン レザー バックパック リュック ブラウン【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 11時 23分に出品され04月01日 11時 23分に終了予定です。即決価格は10,573円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品紹介】



◯ブランド



IBIZA



イビサ



◯デザイン



人気ブランド、

イビサのフクロウモチーフ

ナイロンバックパックです。



かわいいフクロウがデザインされた

イビサのバックパック、

軽量で背負いやすく、

お出掛けやご旅行に活躍します。



フクロウモチーフが目を惹く

イビサのナイロンバックパックを

お探しの方はこの機会に是非‼︎





ファスナーポケット×2

オープンポケット×2

インナーポケット×2



◯素材



ナイロン

牛革



◯カラー



ブラウン





◯実寸



縦幅約30㎝ 横幅約30.5㎝ マチ約13㎝



ショルダーベルト長さ約49.5㎝〜約92㎝



素人採寸になりますのでご質問等ございましたら

コメントよろしくお願い致します。



◯状態

傷等無くコンディションは良好です✩.*˚

完璧なお品をお探しの方は購入をご遠慮下さい✩.*˚



大人かわいいリュックですので

オススメです‼︎





2200 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: イビサ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 良品✨ イビサ フクロウ柄 ナイロン レザー バックパック リュック ブラウン