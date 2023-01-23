『希少品 TORY BURCH ポーチ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月07日 13時 28分に出品され04月07日 13時 28分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在330件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 トリーバーチ

ゴールドのエンブレムが品格を引き立てます

エンブレムの保護シール付きの為、キズ無し

サイズ：縦120mm × 横 90mm × 厚み 20mm

色 パープル

ハンドストラップ付き

現在では市場に無い希少デザイン・希少カラー

この機会にぜひどうぞ！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 希少品 TORY

BURCH

ポーチ