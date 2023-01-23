『TSUMORI CHISATO レディース 浴衣【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 23時 31分に出品され03月18日 23時 31分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在154件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 32000円程で購入し、1度のみ着用しました。



クリーム地に、濃いピンクの花柄、淡いピンクの縞模様、薄黄色のドット柄のかいてあるとってもかわいい浴衣です。



すごく気に入っていたのですが、着る機会がなくなってしまったので、泣く泣く出品します（ ; ; ）

大切に着ていただける方ご購入お待ちしております♡ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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