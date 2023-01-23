『希少 美品 ENFOLD 上質 ノーカラーロングコート ウール デザイン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 19時 59分に出品され03月14日 19時 59分に終了予定です。即決価格は12,750円に設定されています。現在888件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます^_^



モード感あふれるENFOLDのノーカラーロングコートになります。



エンフォルド コート コクーンシルエット



生地はウールを使用しており肉厚で裏地はキュプラと着心地が良好で暖かさを保温します。スナップボタンで着脱も簡単です。

シルエットも良いです！^_^



カラー ベージュ



購入場所 エンフォルド渋谷



3.4回程度着用の美品です。

特に目立つ傷や汚れはございません！

これからもたくさん着用して頂けます^_^



これからの季節にはピッタリなアイテムだと思います！



サイズ 38

着丈92 身幅51 肩幅39 袖丈50





他にも沢山のジャンルの服を出品しております！

他商品とのおまとめ購入大歓迎です♬

コメント頂きましたらおまとめさせて頂きますのでお気軽にどうぞ^ - ^





よろしくお願いしますm(_ _)m y2k

t228 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エンフォルド

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 希少

美品

ENFOLD

上質

ノーカラーロングコート

ウール

デザイン