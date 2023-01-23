『COMME des GARÇONS SHIRT Supreme Tシャツ L【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 15時 16分に出品され04月23日 15時 16分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在543件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ユニークなデザイン】

フロントには「Supreme」のロゴが施されており、ストリートファッションにぴったりのスタイルです。



【高品質な素材】

このTシャツは、着心地の良いコットン素材で作られており、日常使いに最適です。



【ブランドの信頼性】

COMME des GARÇONS SHIRTの名のもとに、ファッション界での地位を確立したアイテムです。



- 色: 黒

- デザイン: フロントに「Supreme」ロゴ

- ブランド名: COMME des GARÇONS SHIRT

- デザイン: 背面に「COMME des GARÇONS SHIRT」ロゴ

- サイズ: L



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ COMME

des

GARÇONS

SHIRT

Supreme

Tシャツ

L