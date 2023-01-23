『実物撮影☆ルイヴィトン ヴァニティ NV PM バッグM45165【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 23時 54分に出品され04月01日 23時 54分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在191件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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これは国内正規店で購入した正規品です





製品仕様



19 x 13 x 11 cm

(幅 x 高さ x マチ)

チェーン：取り外し可能

チェーンの頂点からバッグ上部までの長さ(最短)：52.0 cm



附属品：保存袋、箱、 ショルダーストラッ、レシート



お写真に載っているものが全て付属してまとめてお発送します。



新品、未使用品です。



商品画像は全て実物商品を撮影しております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 実物撮影☆ルイヴィトン

ヴァニティ

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バッグM45165