『美品 22AW TATRAS BELBO ダウンジャケット 黒 XL【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 01時 08分に出品され03月04日 01時 08分に終了予定です。即決価格は24,024円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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TATRAS タトラス BELBO

フード付き メンズ ダウンジャケット

BLACK ブラック ダウン

MTAT22A4562-D ダウンコート

ベルボ 刺繍 ワッペン 2way

フード着脱可能 シャイニー加工

原産国 ポーランド 現行タグ 近年







正規品なので本物ですか？の問い合わせはご遠慮ください。気になる方は内タグ等をWEBで探し見比べてください。







【サイズ】単位はcm

04 180/100A XL相当

着丈 65(首下から裾)

身幅 58

肩幅 45

袖丈 68



サイズ感等は 私が使用していたものではございませんので素人採寸になりますがこちらをご参考下さい☆





【カラー】 黒 ブラック



素人撮影のためカメラ 機種によって多少のお色味の違い見え方の違いなどもあるかと思いますのでご了承の程よろしくお願い致します。







【素材】

ナイロン100%

ダウン90%

フェザー10%







【付属品】

なし

⚠️ハンガーは撮影用です。







【状態】

目立った傷や汚れのない比較的綺麗な状態のお品です。



あくまでも個人の主観です。中古品にご理解頂ける方のみご購入下さいますようお願い致します。







⭐︎購入元

ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済み商品







完全に当店の責任の場合は着払いでの返品対応いたしますのでご安心ください。

お客様都合(サイズ・イメージ違い等)でのキャンセルはお受けできかねますので、ご了承ください。





大幅なお値下げはお断りさせていただく場合もございます。





素材(詰め物)···ダウン、フェザー

カラー···ブラック

種類···ダウンジャケット(ショート/ミドル丈) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品 22AW

TATRAS

BELBO

ダウンジャケット

黒 XL