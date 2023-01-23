『デニムアンドサプライ トートバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 02時 51分に出品され03月06日 02時 51分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 未使用



縦 ４０㌢

横 ４５㌢

マチ １０㌢

手持ちの長さ ２５㌢

中側のポケットの大きさ

縦 ２０㌢

横 １２㌢

縦 １２㌢

横 ９㌢

素人が図ったので誤差があると思います。

ご了承ください。



シミ＆色落ちは最初からです。



いまはない、レアなデニムアンドサプライのトートバッグ。







＃ラルフローレン

＃デニムアンドサプライ

＃トートバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: デニムアンドサプライラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ デニムアンドサプライ トートバッグ