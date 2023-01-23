『ワイヤレスヘッドホン 赤外線 オーディオテクニカ ATH-EP1000IR【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 21時 21分に出品され03月31日 21時 21分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入後、2回ほど使用して自宅保管しておりましたので美品です。

付属品、箱も綺麗な状態です。

とても良い状態ですが、保管期間もありますので、あくまで中古品ということをご理解下さい。



【高音質】

音楽や楽器演奏に最適な高音質を実現。音楽愛好者やプロのミュージシャンにおすすめです。



【快適な装着感】

柔らかいイヤーパッドを採用しており、長時間の使用でも快適です。



【便利なワイヤレス】

ワイヤレス設計により、ケーブルの煩わしさから解放され、自由に動き回ることができます。



- ブランド: audio-technica

- モデル名: ATH-EP1000IR

- 付属品: 充電器、オーディオケーブル

- タイプ: ワイヤレスヘッドホン

- 用途: 楽器用



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い