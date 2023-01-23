『CELINE 毛布 140cm x 200cm 綿100%【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 07時 10分に出品され04月19日 07時 10分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在864件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 CELINE 綿毛布になります。

新品未使用です。

箱も綺麗な状態です。

綿100%なので自宅で洗えます。



- ブランド: CELINE

- 素材: 綿100%

- サイズ: 140cm x 200cm

- 洗濯方法: 家庭で洗える



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>寝具>>>布団・毛布 商品の状態: 新品、未使用