『ロンシャン ボストンバッグ LONGCHAMP ルプリアージュ トラベルバッグS【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 10時 39分に出品され04月26日 10時 39分に終了予定です。即決価格は10,111円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロンシャン赤旅行用ボストンバッグです。

使用回数5回程

折りたたみ可能なため旅先で大変使えます。

とにかくめちゃくちゃ荷物入りました！



長年愛され続けている「ル プリアージュ」ラインのトラベルバッグ。耐久性と軽さに定評のあるナイロン素材を使用、ハンドルやフラップ部にレザーを組み合わせることで高級感も兼ね備えました。短期間の旅行にぴったりなサイズ。折り畳むとかなりコンパクトになるので、お土産用のバッグとして旅行に持っていくのもオススメです。ファスナーエンドと引き手を重ねてパドロックを通すこともできます。

※こちらの商品は旧 「トップハンドルバッグ Lサイズ」です。



■サイズ

本体：約 H33×W44-58×D23 (単位cm)

折りたたみ時(ハンドルを除く)：約 H12×W23×D4 (単位cm)

ハンドル高さ：約 9cm

容量：約 30L

本体重量：約 400g



■カラー

ROUGE(ルージュ)



■素材

本体：ポリアミドキャンバス/カウハイド



■スペック

ファスナー式開閉 / 内側：オープンポケット×1



【デザイン】

このボストンバッグは、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。鮮やかな赤色が目を引き、どんなスタイルにも合わせやすいアイテムです。



【素材】

高品質なナイロン素材を使用しており、耐久性があり、軽量です。レザーのハンドルが付いており、持ちやすさも考慮されています。



【収納力】

広い内部スペースを持ち、旅行や日常使いに最適です。内側はベージュで、視認性も良好です。



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ロンシャン

ボストンバッグ

LONGCHAMP

ルプリアージュ

トラベルバッグS