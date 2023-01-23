『DUVETICA デュベティカ ダウン ブラック メンズ 44【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 00時 52分に出品され04月26日 00時 52分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在592件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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メンズ

サイズ44

(Sサイズですが大きめな作りです。

168㎝普通体型が着用しておりました。)



ブラック×カーキ



数年前に正規店で新品購入し着用しておりました。



とてもあたたかいです。



帽子部分にやや色褪せ、チャックに一段ぬけがありましたので画像で確認をお願い致します。

（チャックがしっかりしているので開け締めに支障はでておりません）



中古品、自宅保管品にご理解いただける方のみご購入者されてくださいm(__)m



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: デュベティカ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DUVETICA

デュベティカ ダウン ブラック メンズ 44