『Safari20周年別注 2002R 28センチ ネイビー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 00時 08分に出品され03月31日 00時 08分に終了予定です。即決価格は11,111円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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試着もしていません。

写真5枚の納品書はつきません。

ほぼ定価です。

ブランド: ニューバランス

モデル_商品名: 2002R

モデル名: 2000番台



#NewBalance

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素材···レザー



素材···スウェード



素材···レザー



素材···スウェード 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 28cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Safari20周年別注 2002R

28センチ ネイビー