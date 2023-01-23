『クラークス ワラビーGTX※11日までの出品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 01時 52分に出品され03月25日 01時 52分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在936件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3ヶ月前に正規品取扱店通販サイトにて新品購入しました。（写真4枚目参照）

試着のみです。

ゴアテックス仕様なので雨を気にせず履けます。

サイズ：UK7.5→US8.5相当です。

参照にNIKEのエアフォース1だと26.5履いている人には丁度良いサイズ感です。



カラー···ベージュ



11日までに売れなければ一旦削除します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 25.5cm ブランド: クラークスオリジナルズ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ クラークス ワラビーGTX※11日までの出品