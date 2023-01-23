『GUCCIブレスレットゴースト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 08時 16分に出品され03月17日 08時 16分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···シルバー

メルカリで購入しましたが、サイズが合わなかったため出品させていただきました。

全長20cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

アクセサリー タグ GUCCIブレスレットゴースト