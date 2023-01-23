『【美品✨】ヘレンカミンスキー ショルダーバッグ クラッチバッグ ラフィアベージュ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 17時 20分に出品され04月08日 17時 20分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在980件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◇アイテム



ヘレンカミンスキー

HELEN KAMINSKI

ショルダーバッグカゴバッグ

クラッチバッグ

2WAY クロスボディ

ブランドロゴ 金ロゴ 金具





◇説明

大収納×1(ファスナー式開閉)

内側ファスナーポケット×1

オープンポケット小×2



◇サイズ

縦:約15cm

横:約24cm

マチ:約5.5cm

ショルダー紐

-110cm（調節、取外し可）

素人採寸の為誤差ご了承ください。



◇素材

ラフィア

レザー



◇カラー

ベージュ



◇付属品

ショルダー紐

クラッチバッグ用のハンドルショルダー



◇状態

全体的にキレイな状態でまだまだ長くご愛用頂けます。(中古品の為、わずかな擦れ等はご理解下さい)



◇その他

中古品、自宅保管ご理解頂きご検討ください。

神経質な方はご遠慮ください。



◇ご購入前にプロフィールお読みください。



＊購入先

大手リユースショップ(鑑定済み)

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品



管理番号:170606492707 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヘレンカミンスキー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品✨】ヘレンカミンスキー

ショルダーバッグ

クラッチバッグ

ラフィアベージュ