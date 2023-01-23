『BTS ジョングク マスター 額縁 a5サイズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 15時 46分に出品され03月04日 15時 46分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在422件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジョングク某大手元マスターの額縁 a5サイズです

新品未開封となってます



素人保管ですのでご了承ください





海外製ですのでご了承下さい 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 目立った傷や汚れなし